Un mancino belga per Inzaghi: la Strega scommette su Foulon. Oggi le visite, poi la firma di un triennale

Neanche il tempo di accogliere il secondo volto nuovo nel ritiro di Seefeld, che il Benevento si prepara a regalare un altro rinforzo a Inzaghi. Ancora per la difesa, nonostante Super Pippo sia a corto di uomini soprattutto in attacco. Il club giallorosso, infatti, ha praticamente definito l’acquisto di Daam Foulon, terzino belga classe ‘99 – che dunque non occuperà slot nella lista degli over 21 -, cresciuto in uno dei settori giovanili più floridi d’Europa, ossia quello dell’Anderlecht.

