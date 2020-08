La Giunta del Comune di San Giorgio la Molara ha approvato la relazione tecnica di stima inerente i lavori per la realizzazione di nuove aule presso gli edifici scolastici siti in via Roma ed in via Montedoro. L’amministrazione intende eseguire tutte le azioni e gli interventi necessari per garantire la riapertura a settembre delle scuole comunali dopo la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia