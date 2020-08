Nessuna sorpresa nel giorno della partenza del Benevento per il ritiro precampionato. L’unico volto nuovo rispetto alla squadra che ha dominato lo scorso campionato di Serie B è Kamil Glik, prelevato dal Monaco per una cifra vicina ai tre milioni di euro. Per il resto, nei 30 convocati ci sono tutti giocatori confermati, fatta eccezione per i baby Igor Lucatelli e Davide Masella, rispettivamente portiere e centrocampista, che il club giallorosso ha prelevato lo scorso gennaio dal Pescara.

