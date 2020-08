Dovrebbe essere effettuato nella giornata di domani l’esame autoptico sul corpo di Domenico Pascarella, 57enne di Cervino deceduto, nella vigilia di Ferragosto, durante una serata trascorsa in una villa di Durazzano. L’uomo, in particolare, in compagnia di altre persone, stava cenando presso una casa privata di proprietà di famiglia di noti imprenditori locali quando, dopo essersi tuffato in piscina, aveva accusato un improvviso malore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia