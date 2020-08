Sono significativi, sulla mole di lavoro che si è abbattuta in questo agosto rovente sulle aziende sanitarie locali campane, i dati diffusi dall’Unità di Crisi che ormai lavora sul dossier Covid-19 dallo scorso febbraio senza soluzioni di sosta: per l’Asl di Benevento sono state 316 le segnalazioni su rientri dall’estero, ed in molti casi da Paesi ad altissimo rischio (Malta e Grecia in primo luogo, dove invece fino a pochi giorni fa sembrava che il Sars-Cov-2 non si fosse mai materializzato) e 240 le telefonate con richiesta di informazione.

