Maltrattamenti agli animali, aumentano i casi nel Sannio

“Benevento: 65 procedimenti con 7 indagati per uccisione di animali; 23 procedimenti con 11 indagati per maltrattamento di animali; 27 procedimenti con 45 indagati per uccisione di animali altrui; 6 procedimenti con 4 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 10 procedimenti con 6 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 131 procedimenti con 73 indagati. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento del +6,5% dei procedimenti, passati da 123 a 131, e una diminuzione del -14% degli indagati che sono passati da 85 a 73. Nel Sannio ci sono sei procedimenti penali in corso, sette indagati, e cinquantanove denunce contro ignoti”. Quanto emerge dal rapporto Zoomafia edizione 2020 per i fenomeni di violenza e di sfruttamento illegale degli animali per quanto concerne il beneventano.

