Ultimi giorni di vacanza per i giallorossi. Ultime ore di relax per capitan Maggio e compagni che, da domani, inizieranno a far rientro nel Sannio. La partenza per il ritiro, infatti, si avvicina: gli uomini di Inzaghi torneranno a sudare da lunedì, a distanza di poco più di 15 giorni dal rompete le righe scattato dopo l’ultima partita di campionato ad Ascoli. Prima di mettersi in viaggio per l’Austria, però, i giallorossi dovranno sottoporsi a tutti gli accertamenti imposti dal protocollo: tamponi e test sierologici, oltre alle consuete visite mediche d’idoneità. L’appuntamento è fissato per tutti per domenica mattina.

