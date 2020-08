Fretta eccessiva non ce n’è, ma le trattative presto potrebbero prendere corpo. Sono quelle che il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, sta portando avanti da tempo per continuare a modellare la rosa da mettere a disposizione di Pippo Inzaghi. Da lunedì i giallorossi riaccenderanno i motori con un unico volto nuovo, quello di Kamil Glik. A breve, però, nella casella degli acquisti potrebbe aggiungersi qualcun altro, anche perché la Strega ha bisogno di ulteriori innesti per poter essere competitiva anche in Serie A

