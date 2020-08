“La mia candidatura arriva come scelta naturale nel mio percorso di vita. Sono già stato consigliere comunale a Fragneto l’Abate per sette anni, paese dove ho ricoperto anche il ruolo di vicesindaco per quasi due anni. L’impegno fa parte della mia indole, attualmente sono presidente del Collegio sindacale della Camera di Commercio di Caserta e della Tangenziale di Napoli e componente del Collegio sindacale del Pascale”. Salvatore Riccio, sannita nato a Fragneto l’Abate, è il candidato sindaco di ‘Sant’Agata Città Nuova’, lista che, con il sostegno di Alfonso Ciervo, Giovannina Piccoli, Movimento Cinque Stelle e Partito comunista italiano, mira a spezzare l’era valentiniana e a proporsi contestualmente come alternativa amministrativa.

