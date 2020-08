Niente festeggiamenti per il patrono, come tante ricorrenze in provincia. Lo ha confermato ieri il sindaco di Paduli Mimmo Vessichelli, che ha deciso di anteporre, inevitabilmente, la sicurezza alla tradizione di San Rocco.“Per le note problematiche legate al Covid-19 non è stato possibile programmare ed effettuare la tradizionale festa in onore di San Rocco”, ha spiegato Vessichelli attraverso un avviso pubblico.

