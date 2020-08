Giochi chiusi nel centrosinistra, anche in ‘Fare democratico’, una delle civiche deluchiane che troveremo sulla scheda per le regionali. Accanto a Floriano Panza, a lungo è stata data per certa Giulia Abbate che ieri ha sciolto le riserve. Come da previsioni, ha deciso di candidarsi a sostegno del presidente Vincenzo De Luca, cui è da sempre legatissima politicamente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia