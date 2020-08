Tamponamento a catena con più feriti di cui uno in condizioni gravi, trasportato dall’unità rianimazione mobile della Croce Rossa verso il ‘San Pio’ di Benevento. Coinvolte una Touran, una Land Rover e una Alfa Romeo 156. Tre persone hanno riportato ferite lievi e una invece è in condizioni più gravi, presa in carico dall’unità rianimativa mobile della Croce Rossa e poi trasportata velocemente in ospedale.

