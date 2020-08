Scuola ‘Moscati’, sì all’adeguamento sismico

Approvato in linea tecnica il progetto definitivo di ‘Rinforzo strutturale e adeguamento sismico e funzionale dell’edificio scolastico San Giuseppe Moscati’ per un importo complessivo di 3.286.997 euro. Si tratta di un intervento di consolidamento per una struttura realizzata circa 40 anni fa e con criteri e normative superati ma con buoni parametri di base in particolare con solai che mostrano capacità portanti adeguati alle nuove norme e un buono stato di conservazione.

