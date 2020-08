Istituito un team multidisciplinare per combattere e prevenire i mali cerebrovascolari: patologie molto diffuse purtroppo sia per stili di vita che per senescenza della popolazione e dunque tali da rappresentare una priorità di investimento. Il team vede insieme neurochirurghi, neuroradiologi e neurorianimatori, per una linea di investimento di risorse umane e funzionali che va oltre il perimetro della mera emergenza legata alla pandemia da nuovo Coronavirus.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia