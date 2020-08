Benevento, rinnovo fino al 2022 e nuovo prestito per Cuccurullo: va alla Cavese

Prima il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2022, poi la cessione in prestito. Marco Cuccurullo, centrocampista classe 2000 di proprietà del Benevento, è pronto per una nuova avventura. Dopo la positiva esperienza della passata stagione in Serie D con la maglia del Taranto (25 presenze e un gol realizzato, prima della sospensione definitiva del campionato), per il baby giallorosso si è fatta avanti la Cavese, formazione che milita nel girone C di Serie C.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia