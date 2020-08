La firma sul contratto triennale è stata messa da tempo, ma per l’acquisto di Kamil Glik non è ancora arrivato il sigillo dell’ufficialità. Nulla di particolarmente allarmante per il Benevento che deve attendere l’apertura della sessione estiva per poter depositare il contratto del difensore polacco. Bisognerà attendere il 1° settembre, quando il calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti.

