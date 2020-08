Dopo Giovanni Caporaso ed Angela Abbamondi arrivano conferme anche al gruppo di Pasquale Carofano. L’ormai ex sindaco sta per definire il passaggio del testimone nelle mani di Nicola di Santo. Come anticipato dal nostro giornale nei giorni scorsi, sarà l’avvocato figlio di una storica famiglia della destra telesina a guidare il gruppo che per 10 anni ha amministrato la cittadina termale.

