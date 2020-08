San Bartolomeo in Galdo – I carabinieri sventano colpo al bancomat: si cercano collegamenti con i furti a Ceppaloni e Tocco Caudio

Sventato furto al bancomat della Banca Popolare di Novara della sede di San Bartolomeo in Galdo, nella notte di venerdì, da parte dei carabinieri della locale stazione, comandata dal capitano De Marco. Non si tratta del primo tentativo. Già in passato lo stesso bancomat aveva subito altri colpi, ma questa volta i malviventi hanno dovuto desistere grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’ordine, allertate da alcuni cittadini attratti da forti rumori in strada.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia