San Nicola Manfredi – Percettori reddito di cittadinanza, ok ai progetti per scuolabus e vigili

Anche il Comune di San Nicola Manfredi si dota dei Puc e si prepara in questo modo a impiegare i percettori del Reddito di cittadinanza in iniziativa utili a migliorare i servizi e il decoro del paese.Con la delibera numero 66 licenziata il 29 luglio la Giunta Errico ha approvato tre Progetti utili per la collettività relativi alla sicurezza sugli scuolabus, a rinforzi per la Polizia municipale e alla tutela del territorio comunale.

