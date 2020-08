Nel novero delle voci critiche nei confronti dell’amministrazione comunale e della difesa sostenuta dall’assessore Alessia Accettola sulla crisi idrica, è entrata anche quella del segretario del circolo Pd di San Giorgio del Sannio. Marcello Barrasso ha replicato alla delegata al bilancio, respingendo gli addebiti alla gestione Ricci rea di aver acceso un mutuo per la villa e non per un serbatoio (sebbene i costi per le due opere divergano).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia