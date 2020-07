Una grandinata di messaggi sulle chat di whats app di amici e conoscenti. Così Lucio Mucciacciaro ha cominciato la campagna elettorale che lo vedrà candidato della Lega di Salvini alle regionali del 20 e 21 settembre. Il santino in formato elettronico lo vede sorridente in maniche di camicia accanto al logo con Alberto da Giussano. Per annunciare la sua corsa nella circoscrizione sannita per un posto in Consiglio regionale, il sindaco di Fragneto L’Abate ha già scelto lo slogan.

