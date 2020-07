Ritiro estivo, Benevento a Innsbruck dal 18 agosto

Intanto, il club di via Santa Colomba continua a lavorare per l’organizzazione della preparazione estiva. Dopo il ritiro in Trentino, è saltato anche quello in Abruzzo. Il Benevento aveva scelto Rivisondoli, aveva anche opzionato il Grand Hotel Europa, ma l’impossibilità di poter usufruire della struttura in esclusiva, ha costretto il sodalizio sannita a rivedere nuovamente i suoi piani. E a doversi immediatamente riorganizzare. Come anticipato nell’edizione di ieri da Il Sannio Quotidiano, la società ha trovato una soluzione alternativa in tempi record.

