Un passo alla volta. Il Benevento non ha fretta, ma il vantaggio di tempo accumulato rispetto alla potenziale concorrenza non vuole assolutamente sprecarlo. Il primo colpo lo ha ormai chiuso: pur in mancanza dell’ufficialità – che potrebbe arrivare da un momento all’altro – Kamil Glik può essere considerato a tutti gli effetti un calciatore giallorosso. A differenza di quanto accaduto con Remy, sorprese non dovrebbero essercene: per il prossimo campionato di Serie A, Inzaghi potrà contare sull’esperto difensore polacco, reduce dall’esperienza con la maglia del Monaco. Un innesto di spessore, un’addizione importante in un reparto che già quest’anno è stato il punto di forza del Benevento dominatore incontrastato del campionato.

