Il Comune di San Bartolomeo in Galdo è risultato beneficiario della somma di 15mila euro per la riqualificazione degli edifici scolastici, a seguito delle graduatorie pubblicate lo scorso 7 luglio. Il Comune ha partecipato all’avviso del Miur del 24 giugno 2020 ‘Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19’ a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – ‘Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità’.

