Giro di vite del governatore regionale De Luca per indurre all’uso della mascherina in funzione anti-contagio. La battaglia continua, imperterrita, rafforzata anche da numeri che ancora oggi non consentono un calo del livello di attenzione. Nell’ordinanza regionale previste multe che, in caso di inosservanza, arriveranno fino a mille euro. Misura che, di fatto, ha portato a un aumento dei controlli in città.

