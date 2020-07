Giro di vite sulle mascherine: mille euro di multa a chi non le utilizza. A Benevento obbligatoria nei luoghi della movida e durante gli eventi

Giro di vite del governatore regionale De Luca per indurre all’uso della mascherina in funzione anti-contagio. Con multe che in caso di inosservanza arriveranno fino a mille euro. Le misure della prossima ordinanza di Palazzo Santa Lucia saranno severe: blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere; massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso).

