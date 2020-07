Se per l’attaccante, Foggia si è messo in posizione d’attesa, diverso è il discorso per quanto riguarda Kamil Glik. Un’operazione che l’uomo mercato del sodalizio sannita vorrebbe portare a termine a stretto giro di posta, anche perché ha in mano da tempo l’intesa con il difensore polacco. E pure quella con il Monaco è cosa ormai fatta, anche se ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Kovac, il direttore sportivo del club monegasco, Paul Mitchell, interrogato sulla questione, si è trincerato dietro un no comment.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia