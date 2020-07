Sconto di un anno nell’Appello per il delitto Prudjwus. In Corte d’Assise confermata la condanna per Antonio De Franco che scende però da sedici anni – comminati in primo grado col rito abbreviato – a quindici. Confermata la pena dunque per il reato di omicidio aggravato dai futili motivi. L’uomo, il 14 ottobre del 2019, al termine di un rito abbreviato era stato riconosciuto responsabile dell’omicidio di Mjkhailo Prudjwus, 23enne ucraino ucciso con un piede di porco il 16 dicembre del 2018 davanti ad un bar di Bagnara, frazione di Sant’Angelo a Cupolo.

