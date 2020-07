Tutto da rifare. Il Benevento deve ripartire da zero, visto che quello che doveva essere il primo colpo di mercato in vista della Serie A è destinato a saltare definitivamente. Sì, perché l’avventura di Loic Remy nel Sannio è finita prima di cominciare. Un affare che il club di via Santa Colomba aveva definito in tutti i suoi aspetti, tanto è vero che aveva fatto firmare un contratto triennale all’attaccante francese e organizzato pure la presentazione ufficiale. Poi, la brusca frenata. La causa dello stop riguarda i problemi riscontrati nel secondo step di visite mediche a cui si è sottoposto l’ex Chelsea. E proprio dall’indagine di secondo livello è emersa un’anomalia cardiaca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia