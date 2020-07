Doveva essere Loic Remy uno dei grandi colpi di mercato del Benevento. L’uomo giusto per rinforzare la prima linea della Strega in vista del salto in Serie A. Tifosi ed appassionati pronti a sognare aspettando l’attaccante francese che, in realtà, non diventerà un nuovo giocatore giallorosso. Le visite mediche alle quali il classe ’87 si è sottoposto hanno evidenziato un’anomalia cardiaca che ha acceso più di un campanello d’allarme tra le fila del club sannita in ottica ufficialità. Indizi che si sono trasformati in prove quando gli ulteriori esami clinici hanno concentrato i riflettori sul problema accusato dal francese che non ha ricevuto, di fatto, l’idoneità sportiva ed il pass decisivo per laurearsi come nuovo giocatore del Benevento a tutti gli effetti.

