Stamane in città arriva Caldoro, il puzzle si compone

Il giorno di Stefano Caldoro. Dopo il martedì deluchiano, stamane il centrodestra risponde con il tour del candidato presidente. La tappa principale in città a Palazzo Paolo V, dove ufficialmente ci saranno solo i coordinatori provinciali, sebbene le truppe dei partiti che sosteranno l’anti-Sceriffo siano già in movimento. Per Forza Italia ci sarà Domenico Mauro, coordinatore provinciale ma pure candidato designato per le regionali. Mauro accetterà quasi sicuramente la sfida, consapevole che dovrà garantire la terzietà della struttura di partito durante la campagna elettorale come già fece Mortaruolo nel 2015 quando si candidò da segretario provinciale Pd.

