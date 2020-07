L’inchiesta – Il retroscena sulle elezioni amministrative a Moiano: «Morzillo ideatore di fatto della lista». Buonanno: «Affermazione gravissima

“Una affermazione che è assolutamente gravissima. Resto assolutamente sgomento”. L’avvocato Bernardino Buonanno commenta con stupore e rabbia le indiscrezioni trapelate dai contenuti dell’ordinanza che ha disposto, vedi altro articolo in pagina, la custodia in carcere per gli otto indagati e la dimora fuori regione per un nono personaggio. Cosa c’entri, in questa vicenda, l’avvocato Buonanno è presto detto. Tra le tante pagine dell’ordinanza medesima, in particolare, si fa riferimento alle elezioni politiche 2019.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia