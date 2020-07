Il gigante del bricolage sbarca in città. Ma per ora non c’è – come molti si attendevano anche alla luce dell’evento organizzato al consorzio Asi – l’ufficializzazione dell’apertura di uno store in città, uno di quei grandi negozi di articoli per il fai da te e l’artigianato che hanno reso celebre in tutto il mondo la catena francese. Leroy Merlin conferma solo che Benevento sarà al centro di un progetto di educazione ambientale e di formazione anche nelle scuole sancito con un protocollo d’intesa con l’Osservatorio regionale sui rifiuti, diretto dall’ex senatore irpino, omonimo dell’attuale governatore, Vincenzo De Luca.

