Tre persone di Castelfranco in Miscano sono state denunciate per aver impropriamente percepito il Reddito di Cittadinanza Sono stati i Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano, coadiuvati da personale del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, ad individuare tre persone del luogo non in regola con i requisiti previsti dalla normativa in vigore, al termine di un’attività di indagine volta alla verifica dei requisiti sui percettori del reddito di cittadinanza.

