Una promozione arrivata con largo anticipo, la festa per il prestigioso traguardo conquistato e per la straordinaria occasione che si presenta all’orizzonte. Alessandro Tuia si gode il momento, anche se qualcosa gli è mancato: «E’ stato bellissimo, ma non stupendo come sarebbe potuto essere: conquistare una promozione senza il nostro pubblico non era quello che volevamo».

