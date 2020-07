Nel territorio provinciale di Benevento si è registrato il 6,8% in meno di decessi nei primi cinque mesi del 2020, secondo l’elaborazione statistica di Info Data Blog de Il Sole 24 Ore (elaborazione partita dai dati di Edj network e di Istat). La determinazione della percentuale di flessione della mortalità evidenzia che nel beneventano è stato più che controbilanciato il relativamente basso impatto da sindrome Covid-19 sul territorio dal calo dei decessi relativi ad altre cause, in particolare con l’azzeramento delle vittime per incidentalità sul lavoro e per incidentalità stradale durante il lockdown.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia