Protagonisti mancati della parte conclusiva di una cavalcata memorabile. Il Benevento si è ripreso la Serie A in uno stadio vuoto, in un ‘Vigorito’ in cui si avvertiva l’assenza del popolo sannita. Non esattamente una comparsa. Anzi, la mancanza della gente, dei tifosi cje solitamente affollano gli spalti si è portato inevitabilmente dietro qualche mutilazione, ha trasformato quella che doveva essere un’esplosione di gioia in una festa in tono minore. Niente coreografia, niente cori, un silenzio che ha cambiato la liturgia della partita. Il Benevento spera di poter recuperare in fretta, magari già in questa stagione, se dovesse arrivare il via libera delle autorità al ritorno del pubblico negli stadi.

