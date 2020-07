Mancano poco più di 40 giorni alla presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio comunale di Paduli, fervono i preparativi e ormai manca poco per le liste che si starebbero attrezzando per l’importante voto. Il sindaco uscente Domenico Vessichelli, fresco anche dell’ingresso in consiglio provinciale, è pronto a tentare il bis e starebbe allestendo una lista rinnovata per riprovare a ottenere la maggioranza.

