E’ successo semplicemente quello che suggeriva la logica. Tra un Benevento con la testa ai festeggiamenti e alla Serie A recentemente conquistata e un Crotone che di punti ne aveva bisogno come l’ossigeno, era naturale che a prevalere fossero i secondi. E, infatti, così è stato. Troppo recente la sbornia per i giallorossi che non sono riusciti in pochissimo tempo a rintracciare motivazioni in una situazione di benessere e di straordinaria tranquillità. Ne hanno approfittato gli uomini di Stroppa che si sono tolti lo sfizio di rifilare tre gol alla capolista e soprattutto di trovare la prima vittoria nel post-lockdown che mette il secondo posto un po’ più al sicuro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia