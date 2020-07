Benevento, per l’attacco rispunta la suggestione Mandzukic. Per Glik decisiva la prossima settimana

E’ un nome che torna a rimbalzare, dopo l’accostamento dello scorso gennaio. Se allora fu direttamente il presidente Vigorito ad ammettere di aver pensato a Mario Mandzukic, stavolta è la stampa specializzata a riportare la notizia di un presunto interessamento del Benevento per l’attaccante croato. Magari sarà vero, ma al momento non risultano trattative. C’è invece la trattativa per portare Kamil Glik nel Sannio: per il polacco, sarà decisiva la prossima settimana.

