Non ci sono più i presupposti politici ed amministrativi per andare avanti, inoltre, mancano i numeri. La maggioranza governativa si è frantumata sul rush finale. Tutti hanno agguantato una scialuppa di salvataggio per fuggire dalla nave in fiamme. Pasquale Carofano, al pari di Edward John Smith, passato alla storia per essere il capitano del Transatlantico ‘Titanic’, ha deciso di affondare con i resti del gruppo che cinque anni fa, di questi tempi, si apprestava ad avviare una nuova legislatura sulle ali dell’entusiasmo dopo una vittoria elettorale nemmeno troppo scontata su Angela Abbamondi, distanziata di 101 voti, e Gianluca Aceto, rimasto fermo a 515 consensi.

