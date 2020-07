Nella sua omelia, per la Festa solenne della Madonna delle Grazie (con il rinnovarsi del dono del cero da parte della città, rappresentata dal sindaco Clemente Mastella), l’arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca ha chiesto alla Patrona del Sannio, la Madonna delle Grazie, il dono “della gioia per quello che si ha” e quello “della solidarietà” in una fase “economico sociale difficilissima, di cui abbiamo parlato come vescovi delle aree interne con il presidente Mattarella”. Al termine della cerimonia, il sindaco Mastella ha parlato dell’emergenza sanitaria e di come bisogna ripensare l’assistenza sui territori.

