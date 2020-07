E’ stato il protagonista mancato delle ultime tappe che hanno portato il Benevento in Serie A, ma il suo contributo è stato comunque determinante per il ritorno in Paradiso della Strega guidata da Inzaghi. In tal senso, parlano chiaro le nove reti messe a segno prima della sospensione del campionato. Il 10 giallorosso, da parte sua però, individua in Super Pippo l’uomo in più di questa splendida cavalcata: «Il mister è stato determinante – ha dichiarato il centrocampista di Taurianova nel corso di un intervento a Radio Radio -. Ciò che più mi ha colpito di lui sono stati l’umiltà e l’approccio che ha messo a ogni allenamento.

