Un “bichon” l’assalto alla Serie A. È Loic Remy il primo super colpo della pazza estate giallorossa. Il Benevento si è regalato l’attaccante 33enne, in arrivo a parametro zero e reduce da due stagioni vissute al Lille. Nato a Lione il 2 gennaio ’87, cresce nell’OL e debutta nel calcio che conta a 19 anni, inaugurando una carriera ricca di successi e, in particolare, di avventure in giro per l’Europa. Dopo gli esordi all’Olympique ed il prestito al Lens, nel 2008 approda al Nizza dove vedrà il suo talento sbocciare definitivamente, tanto da conquistarsi la corte del Marsiglia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia