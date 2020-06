Il primo colpo per la Serie A potrebbe parlare francese. Il Benevento ha in pugno Loic Remy, attaccante transalpino, ex nazionale che in passato ha indossato anche la maglia del Chelsea e della nazionale, e che è reduce dall’esperienza con il Lille, club da cui si libererà ufficialmente da domani. Il direttore sportivo Pasquale Foggia ha già raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del calciatore: un accordo su base triennale, vincolato però all’esito delle visite mediche che sosterrà già nella giornata odierna.

