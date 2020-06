Dal 1° luglio riaprono gli Uffici Relazione con il pubblico delle sedi della Direzione regionale Campania, compresa quella del capoluogo sannita, fatta eccezione per le Agenzie territoriali di Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, Telese, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Si tratta di un passo verso il ritorno alla normalità di enorme importanza, perché tanti utenti in questi ultimi mesi sono andati in difficoltà rispetto ad accesso fisico limitato e contingentato per poche fattispecie agli Uffici Urp Inps.

