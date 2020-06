L’approvazione dei prossimi bilanci rappresenta un giro di boa importante per l’amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio. Sia il previsionale che il rendiconto 2019 dovrebbero approdare in Aula nelle prossime settimane e certificare numeri decisivi per la sostenibilità finanziaria del Comune (per via degli slittamenti dovuti all’emergenza Covid i termini per l’approvazione del consuntivo scadono dopodomani, mentre il previsionale va licenziato entro il 31 luglio).

