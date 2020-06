La percezione che per Stefano Caldoro e la sua coalizione quella in Campania sia una corsa in salita trova conferma nel primo sondaggio effettuato dopo la ufficializzazione della candidatura del centrodestra a Palazzo Santa Lucia. Il sondaggio effettuato dalla società Noto per conto del programma Rai Porta a Porta assegna un vantaggio al governatore uscente Vincenzo De Luca.

