Il sindaco di Sassinoro ha emesso un’ordinanza per disporre il divieto all’utilizzo dell’acqua per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti come bevanda su tutto il territorio comunale e fino a data da destinarsi. La decisione del primo cittadino Cusano si è resa necessaria in seguito ai normali controlli e analisi effettuate dall’Asl su alcuni campioni prelevati alcuni giorni fa.

