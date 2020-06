Un altro tabù da sfatare per il Benevento. Lo stadio ‘Zini’, più che la Cremonese, non evoca certamente bei ricordi: se tra le mura amiche la Strega è riuscita a battere i grigiorossi in due occasioni, il bilancio per quanto riguarda le gare disputate nell’impianto della città lombarda è decisamente negativo. Due sconfitte in altrettanti precedenti: l’ultima l’anno scorso, quando la truppa di Bucchi, nonostante la superiorità numerica, riuscì a perdere la partita in un finale balordo.

